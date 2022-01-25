Большая часть украинцев поддерживает вступление в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 64% украинцев. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ukrainian Institute for the Future, сообщает Укринформ.

Социологическое исследование было проведено с 21 по 23 января этого года.

“По данным опроса, 40% респондентов полностью поддерживают эту инициативу, 24% – скорее поддерживают, 8% – скорее не поддерживают и совсем не поддерживают 9%. У 13% ​​нет однозначного мнения по этому вопросу” , - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Фейсбуке.

В Киеве и на западе Украины оказалось больше всего сторонников вступления в НАТО - 71% и 73%. Меньше всего эту идею поддерживают на востоке – 47%.