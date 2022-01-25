В Хорватии прокомментировали слова президента страны об отзыве военных

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента страны Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО в случае вторжения России в Украину, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По его словам, они не имеют ничего общего с позицией правительства, пишут хорватские СМИ.

"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватии" , - цитирует издание Пленковича.

Глава правительства добавил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из НАТО.

"Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну" , - добавил премьер.

Пленкович напомнил, что Хорватия подписала декларацию о поддержке Украины и стремится поделиться своим опытом с украинскими военными. По его словам, политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов.



