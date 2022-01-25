В Хорватии прокомментировали слова президента страны об отзыве военных
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента страны Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО в случае вторжения России в Украину, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
По его словам, они не имеют ничего общего с позицией правительства, пишут хорватские СМИ.
"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватии", - цитирует издание Пленковича.
Глава правительства добавил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из НАТО.
"Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну", - добавил премьер.
Пленкович напомнил, что Хорватия подписала декларацию о поддержке Украины и стремится поделиться своим опытом с украинскими военными. По его словам, политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов.