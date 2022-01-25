США могут перебросить военных в Европу в случае эскалации - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что часть американских военных, которых перевели в состояние повышенной готовности, могут перебросить в Европу. В частности, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом информировала журналист Кайли Этвуд в Twitter. При этом Байден заявил, что войска могут быть переброшены в Европу в ближайшее время.

"Возможно, я переброшу часть этих войск в ближайшем будущем, просто потому что это займет время" , - сказал Байден, добавив, что у европейских стран есть основания для беспокойства из-за "побочных эффектов", которые могут возникнуть.

Напомним, ранее в Минобороны США заявили, что американские войска были переведены в состояние повышенной готовности для переброски в Европу.

Ранее сообщалось, что согласно данным источников NYT, Байден рассматривает возможность размещение в Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.