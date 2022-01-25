В Белом Доме не согласились с оценками Киева угрозы от РФ

В Белом доме считают, что действия России на границе Украины агрессивны и могут быть подготовкой к вторжению, несмотря на то, что в Киеве заявляют о физической невозможности такого наступления сейчас, заявила на брифинге представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает Интерфакс-Украина.

"Никто не может узнать о мыслях Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели - это разные формы подготовки, в том числе размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия" , - сказала она, отвечая на вопрос, согласен ли Вашингтон с заявлением Киева о том, что угроза вторжения из России неизбежна.

"Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предусмотреть мысли Путина, и мы бесспорно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе" , - добавила Псаки.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления Киева о том, что угрозы российского нападения нет.