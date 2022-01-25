Президент Хорватии попал в базу "Миротворца"

Президент Хорватии Зоран Миланович был внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за антиукраинские высказывания, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные﻿ ресурса. Миланович был включен в базу "Миротворца" за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, пособничество российским оккупантам, распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Кроме того, его обвиняют в поддержке и оправдании российской агрессии против Украины.

Ранее Миланович назвал Евромайдан государственным переворотом, во время которого убили 50 человек. Он также утверждает, что Украине не место в НАТО.