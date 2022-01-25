Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии посетят Донбасс

Министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии планируют посетить восточные регионы Украины. Визит, как ожидается, состоится в начале февраля 2022 года, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Как пишут СМИ, визит в Украину анонсировал глава чешской дипломатии Ян Липовский. Он рассказал, что сначала заедет в Братиславу, чтобы забрать с собой министра иностранных дел Словакии Ивана Корка и его австрийского коллегу Александра Шалленберга.

По прибытии в Украину, а это планируется 7-8 февраля, главы внешнеполитических ведомств вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой поедут на Донбасс.

Ранее Чехия заявила о готовности отправить войска в Украину из-за агрессии РФ, но есть определенное условие.