"Нормандские" советники хотят назначить переговоры Киева с "ЛДНР" - СМИ
Советники лидеров стран "нормандского формата" на встрече в Париже 26 января намерены согласовать дату начала прямых переговоров украинского руководства с оккупантами Донбасса об особом статусе ОРДЛО, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили источники агентства dpa в Елисейском дворце со ссылкой на "Немецкую волну".
Так, по словам собеседников агентства, в ходе консультаций советники "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".
Кроме того, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины".