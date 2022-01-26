О чем свидетельствует звон в ушах: народные приметы

Часто уши могут улавливать не только окружающие звуки, но и чувствовать сигналы на энергетическом уровне, которые предвещают о предстоящих важных событиях. Поэтому специалисты объяснили, к чему звенит в правом и левом ухе, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Народные приметы о звоне в левом ухе

В частности, если звенит в левом ухе, то это плохо, ведь левая сторона человеческого тела связана с дьяволом.

Это может быть предупреждение о негативных событиях и новостях. Поэтому, если это произошло утром или днем, то ожидайте неприятных известий, а если вечером или ночью - до возникновения проблем и неурядиц.

Если это длится длительное время, тогда вас кто-то обсуждает или планирует сделать какую-то пакость.

Почему звенит в левом ухе (freepik)

Короткий звонкий звук предупреждает об опасности. Кроме того, звон слева обещает погодные изменения.

Звон в правом ухе

Отмечается, если шум возник утром или в обед, ждите хороших новостей. Однако, если звенит во второй половине дня или в вечернее время, то новость будет связана с профессиональной сферой.

Звон в ухе с самого утра обещает благоприятный и продуктивный день.

Если зазвенело в тот момент, когда вы обдумывали какие-то планы, то они точно осуществятся.

В некоторых случаях звонкий звук в ухе предвещает улучшение погоды.

О чем предвещает звон в обоих ушах

Такой шум может указывать на стихийное бедствие, а именно: ураган, наводнение или землетрясение.