В Госдепе заявили о проблемах экономики РФ из-за эскалации

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс утверждает, что Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

"Не только мы одни предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом, российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год" , - сказал он во вторник на регулярном брифинге для журналистов.

При этом, по его мнению, игроки рынка также понимают, что "то, что мы видим сейчас, ни в какое сравнение не идет с тем, что ждет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российское вторжение (в Украину - ред.) произойдет".