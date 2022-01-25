Квин рассказала об эвакуации американских дипломатов
Большинство дипломатов США не покидают территорию Украины в связи с возросшей угрозой наступления России, сообщает Сегодня.
Об этом заявила в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя эвакуацию части сотрудников посольства США в Киеве.
"Позвольте объяснить: уехало не так много дипломатов. Некоторые члены их семей уезжают. Но большинство все же остается в Украине. Посольство продолжает работу. Мы не намерены вообще сокращать количество наших сотрудников в Украине", – сказала Квин.
При этом временная поверенная в делах США в Украине отметила, что американская сторона "должна принять все необходимые меры, учитывая возможные риски".
"Но главное остается неизменным – нам важно, чтобы посольство и дальше было открытым и продолжало функционировать", – подчеркнула она.
Квин затруднилась сказать, сколько американских дипломатов и членов их семей уже покинули Украину:
"Они только начали уезжать. Не могу назвать вам прямо сейчас их количество".