Квин рассказала об эвакуации американских дипломатов

Большинство дипломатов США не покидают территорию Украины в связи с возросшей угрозой наступления России, сообщает Сегодня.

Об этом заявила в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя эвакуацию части сотрудников посольства США в Киеве.

"Позвольте объяснить: уехало не так много дипломатов. Некоторые члены их семей уезжают. Но большинство все же остается в Украине. Посольство продолжает работу. Мы не намерены вообще сокращать количество наших сотрудников в Украине" , – сказала Квин.

При этом временная поверенная в делах США в Украине отметила, что американская сторона "должна принять все необходимые меры, учитывая возможные риски".

"Но главное остается неизменным – нам важно, чтобы посольство и дальше было открытым и продолжало функционировать" , – подчеркнула она.

Квин затруднилась сказать, сколько американских дипломатов и членов их семей уже покинули Украину:

"Они только начали уезжать. Не могу назвать вам прямо сейчас их количество".