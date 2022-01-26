Ермак опроверг информацию о прямых переговорах с "ЛДНР"

Украинская сторона не будет вести прямые переговоры с пророссийскими боевиками. Накануне в немецкой прессе появилась информация о якобы присутствии такого вопроса на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который будет представлять украинскую сторону на переговорах в Париже.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "предательство" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке" , - заявил он.

Как рассказал Ермак, в настоящее время конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет. Украинская сторона, по его словам, планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

Он отметил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

"Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров" ,- подчеркнул руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что в последние дни от немецких политиков звучали очень противоречивые заявления, которым уже дало соответствующую оценку украинское Министерство иностранных дел Украины.

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем" , - резюмировал он.

Что этому предшествовало

В украинской версии издания Deutsche Welle появилась информация от источников немецкого агентства dpa, о том, что на переговорах советников "нормандской четверки" в Париже якобы хотят согласовать дату прямых переговоров украинских властей с боевиками на Донбассе. Такую информацию dpa якобы получило от источников в Елисейском дворце.