Британский певец Элтон Джон заболел коронавирусом. При этом артист был вакцинирован.﻿ Об этом он сообщил на своем аккаунте в Instagram, сообщает Сегодня.

Согласно расписанию концертов певца, которое опубликовано на его сайте, Элтон Джон должен был выступить 25 и 26 января на стадионе American Airlines Center. Следующий его концерт в городе Норт-Литл-Рок штата Арканзас пройдет 29 января. Первоначально он должен был состояться 3 июля 2020 года. Звезда перенесет концерты в американском городе Даллас из-за инфицирования COVID-19.

"Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе" , — сообщил Элтон Джон.

Певец отметил, что переносит инфекцию в легкой форме и связал это с вакцинацией.