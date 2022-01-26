Ученые назвали восемь препаратов для лечения омикрон-штамма

Ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь препаратов для борьбы с омикрон-штаммом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Research, сообщает Лента.Ру.

Специалисты проанализировали клеточные культуры и выяснили, что омикрон чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции.

В список одобренных лекарств вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Кроме того, исследователи выяснили, почему зараженные омикроном пациенты реже переносят заболевание в тяжелой форме.