Экономисты прогнозируют рост цен на продукты

На продовольственном рынке Украины наблюдается устойчивая тенденция к росту цен. Практически все продукты питания будут дорожать и в дальнейшем, свидетельствуют данные прогноза Национального научного центра "Институт аграрной экономики", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Цены будут расти﻿

По прогнозным оценкам ученых "Института аграрной экономики", в I полугодии 2022 года сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса - говядину, свинину и мясо птицы - как минимум, на 15-20%.

Средняя цена 1 кг хлеба сейчас составляет около 30,65 грн, что превышает показатели прошлого года на 23%. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7% до 15-20%. С учетом инфляционного фактора, это приведет к дальнейшему подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 10-25%, говорится в прогнозе.

Падение объемов мирового производства масличных культур в 2020 г. повлекло стремительный рост мировых цен на масло и шрот, что нашло свое отражение на внутреннем продовольственном рынке, где цена на подсолнечное масло выросла на 85%. В начале января 2022 года она стоила в среднем 61,43 грн/л.

Ожидается постепенное увеличение отпускной цены семян подсолнечника, что отразится на росте цены подсолнечного масла. По расчетам ученых Института аграрной экономики, к августу 2022 года этот вид агропродукции может подорожать в пределах 20% - до 75 грн/л, отметили ученые.

Борщевой набор подорожал вдвое

По расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость борща в январе 2022 года более чем в 2 раза превысила показатель января прошлого года.

В первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен - в зависимости от вида овощей - на 15-25% против цен начала 2022 года. Цены на тепличные овощи в Украине могут резко вырасти в зимне-весенний период 2022 года.

"Ценовой скачок предполагается настолько ощутимым, что для большой части украинских потребителей с низким уровнем доходов свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны" , - отметила заведующий отдела ценообразования и аграрного рынка "Института аграрной экономики" Инна Сало.

Цена на потребительском рынке картофеля на протяжении последних пяти месяцев оставалась практически стабильной. Однако учитывая тенденции прошлых лет в зимне-весенние месяцы 2022 года ожидается дальнейшее повышение цены на картофель - до 35%, говорится в сообщении.