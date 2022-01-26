Курс валют НБУ на 26 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 25 января, вырос на 29 коп. до 28.67 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 24 коп. до 32.30 за 1 евро.
Рубль подорожал на 5 коп. до 3.64 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп. до 38.57 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 4 коп. до 31.16 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 3 коп. до 7.06 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.665800
|EUR
|Евро
|32.302100
|RUB
|Рубль
|0.364030
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.569800
|CHF
|Швейцарский франк
|31.163600
|PLN
|Польский злотый
|7.056500