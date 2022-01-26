Курс валют НБУ на 26 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 25 января, вырос на 29 коп. до 28.67 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 24 коп. до 32.30 за 1 евро.

Рубль подорожал на 5 коп. до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп. до 38.57 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 4 коп. до 31.16 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 3 коп. до 7.06 за 1 польский злотый.