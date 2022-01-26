Рынок земли: во время торгов суммы вырастают на 1000%

За четыре месяца существования земельных аукционов в Украине в системе "Прозорро.Продажи" общая стартовая цена участков преодолела отметку в 1 млрд грн, сообщает UBR.

Органы местного самоуправления за это время смогли привлечь в бюджеты более 250 млн грн. Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко.

В среднем рост цены по результатам земельных торгов составляет более 200%. Но за сельскохозяйственные земли этот показатель достигает 437%, а в некоторых регионах – 1000%.

По данным Лещенко, самая дорогая земля расположена во Львовской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Харьковской областях. Речь идет о с/х земли частных лиц, поскольку продажа коммунальной и государственной земли остается под запретом.

В то же время самая дорогая аренда – в Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской и Львовской областях.

Лещенко отметил, что участниками аукционов являются как государственные органы власти, так и частные лица. В настоящее время в системе "Прозорро.Продажи" опубликовано 3244 аукциона с общей площадью земельных участков в 18 тыс. га. Стоимость выставленных земель на аукционы по аренде – 74 млн грн, по ее отчуждению – 927 млн грн. 72% всех аукционов – это с/х земли.