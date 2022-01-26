США в ответах РФ по безопасности не затронут тему Украины в НАТО
Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО. Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросах, относящихся к НАТО", – заявил тот на брифинге.
При этом, он напомнил, что США против пересмотра принципа открытых дверей альянса.
"Открытая дверь есть открытая дверь", – сказал Прайс.