ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против России

Европейский суд по правам человека начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против России 26 января. На этой неделе должны состояться устные слушания относительно приемлемости заявлений по делу о преступлениях на Донбассе, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Донбассе:

о нарушениях прав человека на востоке Украины,

о похищении детей-сирот,

относительно сбития в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН-17.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что Украина доказывает, что Россия контролировала и контролирует сейчас оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, что там происходят грубые нарушения прав человека и отсутствуют юридические средства защиты прав людей.

По объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

В соответствии с установленным ЕСПЧ порядке, в ходе устных слушаний 26 января первыми выступят представители правительства Российской Федерации, вторыми - представители Украины и третьими будут заслушиваться представители Нидерландов.

В целом же ЕСПЧ вынесет два решения по этому делу:

промежуточное, а именно о допустимости жалобы, то есть, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу;

которое будет собственно решением по сути требований.

Первое промежуточное решение ожидаем через 2 - 2,5 года. Вынесение решения по сути займет еще больше времени.