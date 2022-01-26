Производство сливочного масла в Украине упало на 35%

В 2021 году производство сливочного масла жирностью менее 85% в Украине сократилось на 19%, до 70,6 тыс. тонн. А за последние пять лет производство упало на 35%. Основная причина – уменьшение количества молока в стране, сообщает UBR.

По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, валовые надои молока за пять лет снизились на 10%. Параллельно выросли объемы импорта сливочного масла, что создает конкуренцию отечественному производителю и уменьшает его заинтересованность в наращивании объемов производства. Например, в 2020 году поставки продукта из-за границы увеличились в четыре раза, до 8700 тонн.

Однако в 2021 года цены на масло в Европе выросли на 68%. Поэтому поставки в Украину уменьшились на 21%. Основным продавцом масла выступает Беларусь с долей в 28% импорта. Также в топ-3 поставщиков входят Польша (24%) и Германия (16%).

Кроме этого, в 2021 году сокращался и экспорт масла из Украины – на 5% год к году, до 9000 тонн.

"Наращивание объемов экспорта произошло ближе к концу года. Все это в совокупности привело к сокращению предложения на рынке и логическому росту цены, которое мы наблюдаем сегодня" , – сказано в сообщении.

В основном украинские предприятия продают сливочное масло Молдове (27%), Азербайджану (25%) и Грузии (12%).

Напомним, что сливочное масло, по данным УКАБ, только за две недели 2022 года подорожало на 8%, до 51 грн за пачку.