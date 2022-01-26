Белый дом прокомментировал возможность публикации ответа на требования РФ

В Белом доме прокомментировали возможность опубликовать письменный ответ США на требования России по «гарантиям безопасности», сообщает Новое время.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что обычно США не публикуют в открытом доступе документы, являющиеся частью переговорного процесса.

"Что касается того, будет ли он (ответ — ред.) обнародован, то обычно этого не делают" , — сказала Псаки.

Она добавила, что пока не может предоставить никаких данных о точной дате, когда Вашингтон направит ответ Москве.

По ее словам, этим вопросом занимается, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Россия выдвинула США и НАТО требования по «гарантиям безопасности», одним из которых является невступление Украины в Альянс.