Какие активы привлекательны для инвестиций в 2022 году

Криптовалюты в 2021 году показали феноменальный рост. Вместе с аналитиками регулируемой криптобирж Currency.com мы посмотрели, есть ли другие активы, которые могли бы сравниться по выгодности с криптовалютами, сообщает Обозреватель.

Депозиты

Рынок депозитов Украины очень разнообразен. Тем не менее, предложения по депозитам достаточно скромные. Так, по данным Нацбанка, средняя ставка по новым срочным депозитам в долларах США составила всего 0,7%, по депозитам в евро — 0,3%. Если срок депозита превышает 2 года, ставки становятся более интересными — 2,4% и 2,0% соответственно.

Но нужно учитывать, что годовая инфляция в США в 2021 году составила 7%, и это самый высокий показатель с 1982 года. В Евросоюзе цены выросли на 5%. То есть, ставки даже по долгосрочным депозитам в иностранной валюте не перекрывают инфляцию.

В гривне ставки несколько выше. Как сообщает Нацбанк, средняя ставка по новым депозитам в национальной валюте в ноябре 2021 года составила 7,0%, по депозитам на 2 года и больше — 11,5%. При этом годовая инфляция в ноябре 2021 года в Украине составила 10,3%. То есть, только долгосрочные депозиты оказываются действительно доходными.

Индексы

Инфляция — лишь симптом разогревания мировой экономики, чтобы она быстрее восстановилась после пандемии COVID-19. И действительно, рост в 2021 году оказался значительным. Индекс S&P 500 вырос за 2021 год на 25,8% и показывает устойчивый позитивный тренд.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 30 вырос за год на 16,4%, что сравнимо неплохо с учетом того, что инфляция в Германии в 2021 году составила 3,1%.

Акции

Акции компаний целого ряда секторов показали значительный рост в прошлом году. И на них можно было хорошо заработать.

Например, крупнейший игрок автомобильной промышленности Tesla пробил в 2021 году потолок капитализации в 1 трлн долларов, а цена его акций возросла на 65,4%. Это произошло благодаря значительному росту спроса на электромобили и эко-технологии в автомобилестроении.

Еще один перспективный на данный момент сектор — производство полупроводников (они в дефиците) и видеокарт. Так, крупные игроки в этой сфере Applied Materials и ASML подорожали на 87,3 и 72% соответственно, Nvidia — в 2,4 раза, AMD — на 67,7%. Дефицит чипов и в целом hardware-инфраструктуры в мире пока расширяется. А это значит, что спрос на продукцию компаний сектора будет только расти.

Криптовалюты

В 2021 году цена преимущественного большинства криптовалют побила рекорды. Если говорить об основных, то биткоин вырос более чем на 60%, эфириум 一 почти в 5 раз, токен криптобиржи Binance 一 почти в 14 раз, а популярный токен DogeCoin — в 3 раза.

Динамика цены BTC. Источник: Currency.com

Крупными держателями биткоина стали Tesla и производитель программного обеспечения MicroStrategy (на 2,7 и 3,8 млрд долларов соответственно). Соответственно, перспективы роста рынка криптовалют остаются позитивными.

Таким образом, доходность некоторых криптовалют в 2021 году была исключительной. Но хорошо заработать можно и инвестируя в токенизированные индексы или токенизированные акции. Они, и еще более 3 тыс. токенизированных активов и порядка 40 криптовалют доступны на криптобирже Currency.com.

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