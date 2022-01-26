BMW представила обновленное семейство 8-Series и топовый M8

BMW представила обновленное семейство 8-Series и топовый M8
Фото: Pixabay

Немецкая компания BMW официально презентовала обновленные версии семейства 8-Series и топовую модификацию М8. Спорткары получили выразительную облицовку радиатора и расширенный пакет опций, сообщает Обозреватель.

Главным изменение во внешности стала фирменная облицовка радиатора, которая имеет весьма скромные размеры, а за счет горизонтальной ориентации, визуально делает машину шире.

Главным изменение во внешности стала фирменная облицовка радиатора, которая имеет весьма скромные размеры
Главным изменение во внешности стала фирменная облицовка радиатора, которая имеет весьма скромные размеры. Источник: BMW

В компании подготовили для рестайлинговых машин новую палитру цветов, а также расширенный ассортимент колесных дисков. На версии M850i теперь устанавливаются оптимизированные с точки зрения аэродинамики зеркала M, а кузов украсили логотипы BMW Motorsport.

На версии M850i теперь устанавливаются оптимизированные с точки зрения аэродинамики зеркала M, а кузов украсили логотипы BMW Motorsport
На версии M850i теперь устанавливаются оптимизированные с точки зрения аэродинамики зеркала M, а кузов украсили логотипы BMW Motorsport. Источник: BMW

Изменения в салоне коснулись мультимедйиной системы, которая получила новый сенсорный экран диагональю 12,3 дюймов, который пришел на смену прежнему 10,25-дюймовому.

Изменения в салоне коснулись мультимедйиной системы, которая получила новый сенсорный экран диагональю 12,3 дюймов
Изменения в салоне коснулись мультимедйиной системы, которая получила новый сенсорный экран диагональю 12,3 дюймов. Источник: BMW

В компании решили отказаться от версии M8, а длю любителей "заряженных" версии оставили вариант M8 Competition, который легко отличить по более агрессивному оформлению передней части и дополнительным элементам обвеса.

BMW M8 Competition Coupe
BMW M8 Competition Coupe. Источник: BMW

В списке новых опций появились вставки в фарах M Shadowline и углепластиковые "ковши" M Carbon украшенные логотипами M8. Также для отделки приборной панели и верней части дверных панелей используется алькантара.

M8 тратит на разгон до первой "сотни" примерно 3 секунды
M8 тратит на разгон до первой "сотни" примерно 3 секунды. Источник: BMW

Под длинным капотом располагается хорошо знакомый фирменный 4,4-литровый мотор V8 c двумя турбинами. Он развивает мощность 625 л.с. и момент в 749 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатій "автомат". Реализовать потенциал силового агрегата помогает фирменная полноприводная трансмиссия M xDrive. С таким арсеналом M8 тратит на разгон до первой "сотни" примерно 3 секунды

Кабриолет BMW M850i
Кабриолет BMW M850i. Источник: BMW

Для самых требовательных покупателей компания предлагает особую версию 8 X Jeff Koons Edition на базе 850i xDrive Gran Coupe. Новинка будет представлена 17 февраля на специальном мероприятии. Она отличается особой отделкой интерьера и экстерьера, а в ее создании принимал участие известный американский художник Джеф Кунс.

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