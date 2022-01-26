Зима 2022 — время мунбутов: как их носят модники

Блогеры и инфлюэнсеры совершенно не зря запаслись мунбутами — стильной обувью для самых холодных зим, сообщает Сегодня.

Мунбуты — это очередной писк моды, который только набирает популярность. Их также называют луноходами или дутыми сапогами. Первый бренд, который начал выпускать луноходы — Moonboot. Его основатель, сапожник Джанкарло Занатта, вдохновился на создание своих дутых ботинок после того, как наблюдал за высадкой "Аполлон-11" на Луну.

Как носить тренд зимы 2022 мунбуты / Фото: Инстаграм

Так получились водонепроницаемые сапоги на толстой подошве, которые идеально вписываются в наши суровые зимы. Затем вначале 2000-х мунбуты "выстрелили" в уличной моде. С тех пор их регулярно комбинируют в своих образах мировые селебрити: Ким Кардашьян, Дуа Липа, Мэрайя Кэри. Спортивные и люксовые бренды также предлагают модель в разных вариациях.

Как носить тренд зимы 2022 мунбуты / Фото: Инстаграм

Как носить мунбуты?

Стилисты советуют комбинировать эту обувь с базовым гардеробом. В любом случае мунбуты привлекут к себе все внимание. Лучше всего для крутых луков подойдут короткие стеганные, а также спортивные куртки, лосины, джинсы скинни и трикотажные костюмы.