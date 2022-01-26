На установку РРО для ФЛП остались считанные дни: штрафы вырастут

В Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФЛП) должны были установить регистраторы расчетных операций (программные на телефоны или кассовые аппараты) до 1 января, сообщает Обозреватель.

Небольшое количество ФЛП, которые продают контрабанду или скрывают свои обороты от налоговой, не только отказались устанавливать регистраторы, но и устроили митинги под зданием Рады с попыткой штурма. С 1 февраля штрафы для них значительно вырастут.

Об этом написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Как изменится размер штрафов (считается в процентах от операций без РРО):

10% при установке РРО до 1 февраля 2022-го;

50% при установке РРО до 1 марта 2022-го.

Штрафы не применяются автоматически, а только по результатам проверки налоговой.

"У тех нескольких тысяч ФЛП, которые еще не установили РРО, есть немного времени – до февраля, чтобы установить РРО и как и другие добросовестные коллеги -"ФОПы" фактически будут освобождены от штрафов на 2022 год" , – написал нардеп.

Как будут штрафовать. Источник: Telegram Даниила Гетманцева

Также он развенчал часть мифов. К примеру, все товары, как утверждают активисты, кодировать не нужно. Исключение только для подакцизных товаров: топливо, табачные изделия и алкоголь.