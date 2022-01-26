Фьюри записал эмоциональное видеообращение к Усику и Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжил будоражить своих потенциальных соперников и обратился к Александру Усику, Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Скандальный Цыганский король записал несколько видеороликов с претензиями к оппонентам, при этом фамилию украинцу он произносил неправильно: Усэк, сообщает Обозреватель.

В своих "сюжетах" Фьюри заявил, что готов драться хоть в ближайшие выходные, не стесняясь в выражениях в оценке конкурентов:

"Я буду продолжать записывать эти видео, пока один из этих сц**унов не согласиться выйти со мной на бой. Джошуа – трус, Усик – слабак, Уайт не хочет драться. Вы все – просто мешки.

Мне все равно, с кем биться. Джошуа, Усик, Уайт, давайте деритесь. Я – лучший из когда-либо живших на земле бойцов. А вы лишь жалкие трусы и бездельники. Я выбью из вас все д***мо и уничтожу любого из вас", – эмоционально высказался Фьюри .

All cowards shithouse bums. I’ll fight any of them, I’m the best man that’s ever lived!!!!! pic.twitter.com/ThUZF7wgc8 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 25, 2022

Между тем, 26 января завершается срок проведения переговоров по организации поединка Фьюри с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Стороны до сих пор не сумели договориться о распределении гонорара и собираются решать дело в суде.