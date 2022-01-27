Это усилит иммунитет и вернет энергию: как провести домашний детокс
Детоксикация организма – это основа, с которой стоит начинать оздоровление организма. Процесс детоксикации и функционирование органов ЖКТ напрямую связаны, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Детокс помогает:
- Снизить метеоризм и вздутия
- Восстановить стул
- Снизить риск развития желчнокаменной болезни
- Восстановить усвоение витаминов и минералов
- Снизить разрастание патогенной микрофлоры
- Снизить хроническое воспаление
- Профилактировать заболевания ЖКТ: панкреатиты, ГЭРБ, холециститы, СИБР, СИГР, гастрита и т.д.
Как провести детокс
Эти 6 пунктов помогут начать очищение организма в домашних условиях:
- Налаживаем водный режим. Обязательно выпивать свою норму воды в день, чтобы токсины могли вывестись с мочой.
- Вводим в рацион большее количество клетчатки: зелень (кинза, укроп, шпинат, петрушка, салат) все овощи (особенно крестоцветные), фрукты с низким гликемическим индексом (яблоки, груши, ягоды).
- При нарушениях работы ЖКТ исключить продукты, способствующие газообразованию: груши, арбузы, абрикосы, вишня, абрикос, спаржа, финики, инжир, квашеная капуста, бобовые, мед.
- Исключаем сахар, молочные продукты, мучное, глютен, трансжиры, алкоголь, арахис, соль в большом количестве, сухофрукты и фрукты с высоким гликемическим индексом.
- Кофе, зеленый и черный чай заменяем на травяные чаи (мелисса, ромашка, имбирь, мята).
- Помогаем детоксу альтернативными методами: баня, лимфодреннажный массаж или зарядка, массаж сухой щеткой, физические нагрузки, контрастный душ.
Добавляем:
- ферменты – для облегчения процесса переваривания;
- магний – поддерживает детоксикацию, улучшает работу нервной системы;
- хлорофилл – поддерживает детокс.
- Также стоит включить в образ жизни двигательную активность, минимально 10000 шагов в день.
- Сон – не менее 8 часов.
- Тщательно следим за гигиеной рта, очищаем язык скребком, полощем рот кокосовым маслом.
Введите эти пункты в повседневную жизнь – и ваше самочувствие изменится в лучшую сторону!