Это усилит иммунитет и вернет энергию: как провести домашний детокс

Это усилит иммунитет и вернет энергию: как провести домашний детокс
Фото: Рexels

Детоксикация организма – это основа, с которой стоит начинать оздоровление организма. Процесс детоксикации и функционирование органов ЖКТ напрямую связаны, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Детокс помогает:

  • Снизить метеоризм и вздутия
  • Восстановить стул
  • Снизить риск развития желчнокаменной болезни
  • Восстановить усвоение витаминов и минералов
  • Снизить разрастание патогенной микрофлоры
  • Снизить хроническое воспаление
  • Профилактировать заболевания ЖКТ: панкреатиты, ГЭРБ, холециститы, СИБР, СИГР, гастрита и т.д.

Как провести детокс

Эти 6 пунктов помогут начать очищение организма в домашних условиях:

  1. Налаживаем водный режим. Обязательно выпивать свою норму воды в день, чтобы токсины могли вывестись с мочой.
  2. Вводим в рацион большее количество клетчатки: зелень (кинза, укроп, шпинат, петрушка, салат) все овощи (особенно крестоцветные), фрукты с низким гликемическим индексом (яблоки, груши, ягоды).
  3. При нарушениях работы ЖКТ исключить продукты, способствующие газообразованию: груши, арбузы, абрикосы, вишня, абрикос, спаржа, финики, инжир, квашеная капуста, бобовые, мед.
  4. Исключаем сахар, молочные продукты, мучное, глютен, трансжиры, алкоголь, арахис, соль в большом количестве, сухофрукты и фрукты с высоким гликемическим индексом.
  5. Кофе, зеленый и черный чай заменяем на травяные чаи (мелисса, ромашка, имбирь, мята).
  6. Помогаем детоксу альтернативными методами: баня, лимфодреннажный массаж или зарядка, массаж сухой щеткой, физические нагрузки, контрастный душ.

Добавляем:

  • ферменты – для облегчения процесса переваривания;
  • магний – поддерживает детоксикацию, улучшает работу нервной системы;
  • хлорофилл – поддерживает детокс.
  • Также стоит включить в образ жизни двигательную активность, минимально 10000 шагов в день.
  • Сон – не менее 8 часов.
  • Тщательно следим за гигиеной рта, очищаем язык скребком, полощем рот кокосовым маслом.

Введите эти пункты в повседневную жизнь – и ваше самочувствие изменится в лучшую сторону!

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