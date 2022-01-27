Это усилит иммунитет и вернет энергию: как провести домашний детокс

Детоксикация организма – это основа, с которой стоит начинать оздоровление организма. Процесс детоксикации и функционирование органов ЖКТ напрямую связаны, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Детокс помогает:

Снизить метеоризм и вздутия

Восстановить стул

Снизить риск развития желчнокаменной болезни

Восстановить усвоение витаминов и минералов

Снизить разрастание патогенной микрофлоры

Снизить хроническое воспаление

Профилактировать заболевания ЖКТ: панкреатиты, ГЭРБ, холециститы, СИБР, СИГР, гастрита и т.д.

Как провести детокс

Эти 6 пунктов помогут начать очищение организма в домашних условиях:

Налаживаем водный режим. Обязательно выпивать свою норму воды в день, чтобы токсины могли вывестись с мочой. Вводим в рацион большее количество клетчатки: зелень (кинза, укроп, шпинат, петрушка, салат) все овощи (особенно крестоцветные), фрукты с низким гликемическим индексом (яблоки, груши, ягоды). При нарушениях работы ЖКТ исключить продукты, способствующие газообразованию: груши, арбузы, абрикосы, вишня, абрикос, спаржа, финики, инжир, квашеная капуста, бобовые, мед. Исключаем сахар, молочные продукты, мучное, глютен, трансжиры, алкоголь, арахис, соль в большом количестве, сухофрукты и фрукты с высоким гликемическим индексом. Кофе, зеленый и черный чай заменяем на травяные чаи (мелисса, ромашка, имбирь, мята). Помогаем детоксу альтернативными методами: баня, лимфодреннажный массаж или зарядка, массаж сухой щеткой, физические нагрузки, контрастный душ.

Добавляем:

ферменты – для облегчения процесса переваривания;

магний – поддерживает детоксикацию, улучшает работу нервной системы;

хлорофилл – поддерживает детокс.

Также стоит включить в образ жизни двигательную активность, минимально 10000 шагов в день.

Сон – не менее 8 часов.

Тщательно следим за гигиеной рта, очищаем язык скребком, полощем рот кокосовым маслом.

Введите эти пункты в повседневную жизнь – и ваше самочувствие изменится в лучшую сторону!