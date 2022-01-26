Украинцы застряли в Стамбуле из-за непогоды: МИД оказывает помощь

Украинских граждан, застрявших в аэропорту Стамбула из-за непогоды, разместили в гостиницах.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"Благодаря работе консулов украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой" , - сообщил спикер.

Напомним, 25 января в Украине отменили авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада, который вызвал сбои в работе турецких аэропортов. В Стамбуле закрыли автовокзалы и сократили часы работы госучреждений.