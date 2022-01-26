ГБР назначило новую дату допроса Порошенко

Государственное бюро расследований призывает пятого Президента Украины, ныне народного депутата Украины Петра Порошенко, прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения. Об этом пишет пресс-служба﻿ ГБР.

В пресс-службе напомнили, что Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил определенные обязанности, в числе которых – прибывать по каждому требованию прокурора, следственного судьи, суда в орган досудебного расследования.

"В то же время, подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда", – пишет пресс-служба ГБР.

Кроме того, отмечается, что на 16.00 этого же дня Порошенко был вызван в следственный орган ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого.

"Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом, его команда успела снять видео, будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", – заявили в ГБР.

Следующий допрос следователем ГБР Петра Порошенко назначен на 11.00 31 января 2022 года.