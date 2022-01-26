Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего - российским СМИ

Среди социальных институтов наибольшим доверием украинцев продолжают пользоваться Вооруженные силы Украины, волонтеры, обычные люди и церковь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно опросу, по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост доверия к Вооруженным силам Украины.

Так, армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пункта, а баланс доверия-недоверия - на 8 процентных пунктов. По сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

Отметим, Украина заняла 22 место в рейтинге сильнейших армий мира. За год украинская армия поднялась на три строчки и улучшила так называемый "Индекс силы".

Также большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%). Церкви доверяют 51% при балансе +27%. Что касается церкви, то на фоне других регионов выделяется запад, где 67% доверяют церкви против 41-47% в других регионах.

Положительный баланс доверия-недоверия также имеют общественные организации – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом).

По данным исследования, фактически среди респондентов преобладает недоверие к президенту, парламенту, правительству, правоохранительным органам (полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

В частности, президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет –23%. По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

Кабинету министров и Верховной Раде доверяют меньше респондентов: соответственно, 14% доверяют правительству (баланс – -46%) и 11% доверяют парламенту (баланс – -56%). По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

В то же время 30-35% доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальные полиции. Доля доверяющих этим институтам не изменилась по сравнению с декабрем 2020 года, но баланс во всех трех случаях стал несколько лучше.

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов, а баланс доверия-недоверия составляет –7%. По сравнению с декабрем 2020 наблюдается улучшение баланса доверия-недоверия. Несколько меньше доверяют украинским СМИ на Востоке.

Что касается российских СМИ – им доверяют 3% респондентов при балансе –75%. По сравнению с декабрем 2020 значимых изменений не было. Во всех регионах подавляющее большинство не доверяют российским СМИ, но несколько менее критичны к ним – жители востока Украины.

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.