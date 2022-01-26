Великобритания работает над ужесточением санкций против РФ

Великобритания не исключает введения санкций против президента России Владимира Путина, если Россия попытается вторгнуться в Украину.﻿ Об этом заявила в среду министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, со ссылкой на Politico, сообщает Европейская правда.

"Мы ничего не исключаем" , – сказала Трасс, когда ее спросили, будет ли она рассматривать индивидуальные санкции против Путина.

При этом, ранее газета The Times писала, что власти Британии опасаются применения жестких экономических санкций против России, поскольку это может спровоцировать Москву на ответные меры.

"Мы подготовим новое законодательство, чтобы сделать наш режим санкций более жестким, чтобы мы могли нацелиться на больше компаний и физических лиц в России" , – отметила она.

Санкции будут "нацелены на отдельных лиц, они будут направлены на финансовые учреждения" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к депутатам во вторник назвал этот план "сильным пакетом санкций" .

Комментарий Трасс перекликается с заявлением президента США Джо Байдена, который во вторник сказал, что может рассмотреть персональные санкции против Путина в случае нападения на Украину.