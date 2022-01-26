Кулеба: Пока говорят дипломаты - пушки молчат
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает координацию с Западом по мерам сдерживания РФ от дальнейшей агрессии. И отметил, что "пока говорят дипломаты - пушки молчат", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированной противодействия агрессии, так и в свете подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы...Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты - пушки молчат", - сказал Кулеба.
По его словам, удалось запечатлеть принцип
"никаких решений по Украине без Украины", а страны-партнеры ответили РФ твердой консолидированной позицией.
"Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия", - подчеркнул Кулеба.
Министр подчеркнул, что параллельно с дипломатией страны-партнеры готовы
"дать решительный отпор Кремлю" в случае дальнейших агрессивных действий против Украины и безопасности в Европе в целом.