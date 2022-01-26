Кулеба: Пока говорят дипломаты - пушки молчат

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает координацию с Западом по мерам сдерживания РФ от дальнейшей агрессии. И отметил, что "пока говорят дипломаты - пушки молчат", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированной противодействия агрессии, так и в свете подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы...Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты - пушки молчат" , - сказал Кулеба.

По его словам, удалось запечатлеть принцип "никаких решений по Украине без Украины" , а страны-партнеры ответили РФ твердой консолидированной позицией.

"Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия" , - подчеркнул Кулеба.