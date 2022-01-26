SkyUp открывает новые направления в 11 стран

Авиакомпания SkyUp анонсировала новые направления из Харькова летом 2022 года в 11 стран, сообщает УНИАН.

Перевозчик начнет осуществлять регулярные рейсы из Харькова в Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Братиславу (Словакия), Бургас (Болгария), Ираклион, Корфу и Салоники (Греция). Также будут осуществляться рейсы в Ларнаку (Республика Кипр), Прагу (Чехия), Римини (Италия), Тель-Авив (Израиль), Тиват (Черногория) и Тирану (Албания). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта "Харьков".

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SkyUp и новые рейсы:

SkyUp открыла продажи на рейсы весеннего сезона: из Львова в Мадрид (с 28 марта по понедельникам, а с июня — также и по четвергам), в Вену и Валенсии (с 22 апреля по вторникам и пятницам) и Салоники (с 28 мая по средам и субботам).

Кроме этого, авиаперевозчик будет летать из Харькова на Корфу (с 28 мая по субботам) и из Запорожья на Родос (с 27 мая по пятницам, обратный рейс по субботам).