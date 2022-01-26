Ученые высчитали, за сколько суперкомпьютер будущего взломает биткоин

Шифрование данных сети Bitcoin является одним из самых безопасных из известных. Но в будущем это может измениться – сеть первой криптовалюты смогут взломать суперкомпьютеры будущего, сообщает Обозреватель.

Как пишет The Independent, так считают британские исследователи. Речь идет о квантовых компьютерах, которые вместо битов измеряют информацию в кубитах и способны обрабатывать несоизмеримо больше операций, чем обычные аппараты.

На этом фоне группа ученых из Университета Суссекса во главе с Марком Уэббером задумалась, когда человечество начнет применять квантовые компьютеры для решения сложных прикладных задач. Шифрование сети Bitcoin может быть взломано в качестве первого испытания.

Уэббер утверждает, что основной массив работы на этом поприще проводится американскими техногигантами IBM и Google.

"Различные аппаратные платформы будут сильно различаться по ключевым характеристикам оборудования, таким как скорость операций и качество управления кубитами" , – отмечает ученый.

Он и его коллеги разработали алгоритм для оценки количества кубитов, необходимых для тех или иных математических операций. Среди прочего программа учитывала параллельное исполнение инструкций компьютером, частота возникновения ошибок и тип ячеек, с которыми могли взаимодействовать кубиты.

Согласно расчетам ученых, квантовый компьютер на базе 13 млн кубитов примерно за день взломает алгоритм цифровой подписи на основе эллиптической кривой, который использует биткоин. Но для достижения практической пользы потребуется значительно больше вычислительных блоков – от 30 до 315 млн кубитов.

Поскольку современные квантовые компьютеры имеют только 50-100 кубитов, такое развитие событий остается возможным в очень далекой перспективе.

"Наши требования предполагают, что на данный момент биткоин следует считать защищенным от квантовой атаки, но устройства такого размера обычно считаются достижимыми, и будущие улучшения могут еще больше снизить требования" , – говорит Уэббер.

Впрочем, к тому моменту сеть первой криптовалюты может выполнить "хардфорк", или разветвление, и перейти на квантово-безопасное шифрование. С другой стороны, это может вызвать проблемы с масштабированием сети.