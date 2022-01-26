Школы Херсонской области перейдут на дистанционное обучение

Школьники Херсона будут учиться дистанционно. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Николая Якименко. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Херсонской ОГА.

Согласно документу, начиная с 27 января учащиеся 1-11 классов заведений общего среднего образования области будут учиться дистанционно в течение 10 дней.