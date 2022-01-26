Школы Херсонской области перейдут на дистанционное обучение
Школьники Херсона будут учиться дистанционно. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Николая Якименко. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
Согласно документу, начиная с 27 января учащиеся 1-11 классов заведений общего среднего образования области будут учиться дистанционно в течение 10 дней.
"Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области. Также запрещено посещение заведений внешкольного образования и проведение в учебных заведениях родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок", – говорится в сообщении пресс-службы ОГА.