"Приват" повысил цены на топливо на 1 грн/л

Сегодня, 26 января, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом рассказали в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л и ДТ — до 31,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 31 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л.

На станциях сети BVS бензины подорожали на 1,4 грн/л: бензин А-92 — до 33,19 грн/л, бензин А-95 — до 33,69 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,5 грн/л, до 33,09 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало на 0,21-0,44 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта», Prime, «Авантаж 7», Marshal, UPG, Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,7 грн/л.