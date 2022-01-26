Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35С

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России перебазируются в Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает Вести.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы" , - отметили в Минобороны РФ.

По информации министерства, во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей.

После прибытия в Беларусь экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.