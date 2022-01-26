Умер титулованный экс-футболист Вим Янсен

Умер нидерландский бывший футболист и тренер Вим Янсен. Ему было 76 лет, сообщает УНИАН.

Об смерти Янсена пишет пресс-служба шотландского "Селтика". С этим клубом Янсен работал как тренер в сезоне 1997-1998 года и выиграл чемпионат Шотландии и Кубок Лиги, а также привел в команду Хенрика Ларссона.

Янсен почти всю карьеру игрока провел в нидерландском "Фейенорде" (1965—1980), с которым четыре раза побеждал в чемпионате Нидерландов и выигрывал Кубок УЕФА. Также он выступал за "Вашингтон" и "Аякс".

Кроме того, Янсен провел 65 матчей за сборную Нидерландов, в составе которой дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1974, 1978) и бронзовым призером Евро-1976.

После окончания игровой карьеры Янсен кроме "Селтика" был тренером "Фейеноорда", бельгийского "Локерена" и "Хиросимы", а также работал в тренерском штабе сборной Саудовской Аравии.

Прошлой осенью он выпустил автобиографию, где признался, что болеет неизлечимой болезнью — деменцией.

Игроки "Селтика" наденут черные нарукавные повязки в честь Вима Янсена сегодня вечером на матч против "Хартс", а "Селтик Парк" отдаст дань уважения бывшему менеджеру клуба в субботу на игре "Данди Юнайтед".