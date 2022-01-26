Tesla поставила обычный клаксон на свой революционный штурвал

Компания Tesla решила отказаться от сенсорного клаксона на своем противоречивом руле-штурвале. Вместо него будет установлен стандартный звуковой сигнал в центре рулевого колеса, сообщает РБК-Украина.

Идея Илона Маска состояла в том, чтобы заменить подрулевые переключатели для выбора режимов движения, поворотники и клаксон сенсорными кнопками на руле. И теперь, похоже, в Tesla решили от этой идеи отказаться, по крайней мере, частично.

Напомним, что рулевое колесо типа "бабочка" на новой Tesla Model S Plaid вызвало противоречивую реакцию в автомобильном сообществе. При стандартном передаточном числе 14:1 таким рулем неудобно пользоваться на низких скоростях.

В ответ Илон Маск сообщил, что компания работает над прогрессивным рулевым управлением, которое не будет иметь механической связи с колесами, с изменяемым передаточным числом.

Новая Tesla Model S с наклейкой, на которой написано "Airbag horn enabled in SW-352573" (Подушка безопасности со звуковым сигналом).

Пока же, Tesla тестирует новую версию своего "штурвала" с обычным звуковым сигналом в центре колеса, где расположена подушка безопасности. Наряду с указателем поворота, это было одним из наиболее востребованных клиентами изменений.