Что добавить в шампунь, чтобы волосы стали здоровыми

Шампуни, независимо от их стоимости и бренда, предназначены в первую очередь для очищения волос. Многие дополнительные свойства, о которых производители пишут на упаковках, могут быть методом маркетинга для улучшения продажи. Важно, чтобы в нем был пантенол и кератин. Нужно избегать в составе лауретсульфатов и силиконов, сообщает Rsute.ru.

Здоровые волосы – это показатель общего состояния организма. Они в последнюю очередь получают питательные вещества и витамины, поэтому при их недостатке могут терять блеск, выпадать и тускнеть.

Врач-дерматовенеролог Светлана Якубович объясняет, что излюбленный метод добавления витаминов в шампунь не всегда дает положительный результат. Если с ними переборщить, то можно получить противоположный эффект. Таким средством является витамин А. Он помогает при акне, перхоти. Но если часто им пользоваться, то состояние волос, наоборот, ухудшится. Улучшить состояние волос помогает цинк и иногда витамин B. Хотя насчет последнего идут споры у исследователей, потому что не все придерживаются мнения, что он приносит пользу волосам.

Помогает и хорошо подобранный бальзам, в котором содержится кератин или церамиды.

Чтобы волосы быстро росли, можно использовать никотиновую кислоту. Она действует быстро, стимулируя и улучшая кровообращение. Наносить средство нужно на пробор и пользоваться им 3 месяца.

В качестве народного способа для волос используют репейное масло. Светлана Якубович предлагает его заменить кокосовым, маслом зародышей пшеницы, авокадо, кунжутным. Они помогают ускорить рост волос, обладают андрогенными свойствами. Их желательно использовать отдельно, после того как волосы будут вымыты, и высушены.

Маску с маслами на волосы делают на несколько часов. Чем дольше оно будет на волосах, тем лучше. Поэтому смешивая их с шампунем, они принесут меньше пользы, но это выход из положения для того, кто сильно занят и не имеет много времени.

В шампунь при мытье головы можно добавить лимонный сок. Он вернет блеск, но может слегка осветлить волосы. С ним нужно быть аккуратными тем, кто окрашивал волосы в темные цвета. Разводить шампунь с лимонным соком можно перед самым процессом мытья, смешав их для одноразового использования.

Подсушивает кожу головы сода. Ее можно применять, если нет повреждений и раздражений.