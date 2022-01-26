Минздрав зарегистрировал препарат для экстренного лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения при лечении COVID-19 препарат "Молнупиравир". Об этом сообщает пресс-служба﻿ Минздрава.

Отмечается, что препарат "используют для лечения COVID-19, в первую очередь, в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому" .

"Мы начали готовиться к очередной волне ковыда заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", – отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. – Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время".

В Минздраве также пояснили, что "Молнупиравир" — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.