МВФ призывает лишить биткоин статуса легальной валюты в Сальвадоре

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Сальвадор отказаться от биткоина как от платежного средства. Фонд подчеркивает, что этот статус является серьезным препятствием для страны в получении нового кредита от МВФ, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

В прошлом году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры зашли в тупик из-за опасений Фонда в отношении биткоина, пишет Bloomberg.

Правление подчеркивает, что биткоин представляет серьезные риски для финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты прав потребителей. Поэтому МВФ призывает Сальвадор сузить сферу действия закона о криптовалютах, лишив биткоин статуса законного платежного средства.

Напомним, в сентябре Сальвадор сделал биткоин законным платежным средством наряду с долларом США. На сегодня он является единственной страной с таким статусом биткоина.

Сальвадор начал скупать биткоины в прошлом году, когда он торговался на отметках около 50 000 долларов, и купил не менее 1 801 монеты. На сегодня курс криптовалюты упал на 45% по сравнению с пиковым значением почти в 68 000 долларов, это означает, что страна вероятно, потеряла около 20 млн долларов.

Также стало известно, что Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город.