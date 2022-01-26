Песков ответил, будет ли Путин контактировать с главарями "ЛДНР"

Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что Путин пока не будет возобновлять практику, когда он связывался по телефону с руководителями "ДНР" и "ЛНР" в критические моменты.

"Нет, сейчас таких планов нет" , - сказал Песков.

Напомним, вчера появилась информация от источников немецкого агентства dpa о том, что во время встречи "нормандских советников" могут назначить дату проведения переговоров Украины с оккупационными властями "Л/ДНР" об особом статусе Донбасса.