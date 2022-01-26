В Париже началась встреча советников в "нормандском формате"

Встреча советников "нормандского формата" по Донбассу стартовала в Париже. Она началась в 13.00 по Киеву. Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет Кристина Афанасьева, РИА Новости.

Советники общаются в Елисейском дворце в Париже. Встреча проходит после довольно длительной паузы, которая была прервана после общения в начале января в Подмосковье.

Последний раз четверо советников "нормандского формата" встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи.

Утром, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется на "хороший открытый разговор максимально возможной степени результативности" .

При этом, заметил он, насколько возможна эта степень, "сейчас предположить очень трудно" .

Ожидается, что по итогам беседы Козак проинформирует журналистов о результатах встречи.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Об этом он написал в своем Twitter.