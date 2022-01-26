В Париже началась встреча советников в "нормандском формате"
Встреча советников "нормандского формата" по Донбассу стартовала в Париже. Она началась в 13.00 по Киеву. Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет Кристина Афанасьева, РИА Новости.
Советники общаются в Елисейском дворце в Париже. Встреча проходит после довольно длительной паузы, которая была прервана после общения в начале января в Подмосковье.
Последний раз четверо советников "нормандского формата" встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи.
Утром, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется на
"хороший открытый разговор максимально возможной степени результативности".
При этом, заметил он, насколько возможна эта степень,
"сейчас предположить очень трудно".
Ожидается, что по итогам беседы Козак проинформирует журналистов о результатах встречи.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Об этом он написал в своем Twitter.
"Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины", – написал Ермак.