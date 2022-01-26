Индийский производитель е-скутеров показал электромобиль

Компания Ola Electric, которая специализируется на производстве электрических скутеров, представила проект электромобиля. Новинку планируют вывести на рынок в 2023 году, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал на своей странице Twitter руководитель Ola Electric Бхавиш Аггарвал. Автомобиль выглядит достаточно симпатично. Внимание привлекает обтекаемый однообъемный кузов, отсутствие дверных ручек и зеркал заднего вида, а также большая площадь остекления. Переднюю часть украшает светодиодная панель на всю ширину машины, а в бампер имплантирована эмблема компании со светодиодной подсветкой.

Can you guys keep a secret? ???????? pic.twitter.com/8I9NMe2eLJ — Bhavish Aggarwal (@bhash) January 25, 2022

Компания из Бангалора в настоящее время производить электрические скутеры Ola S1. Но ее руководитель давно мечтает расширить ассортимент 4-колесной моделью. Еще в августе прошлого года Бхавиш Аггарвал написал в своем Твиттере: "Никогда не имел автомобиля, но 2 месяца назад купил. Пока это гибрид. Следующим в 2023 году будет электрический. Электромобиль Ola". Это свидетельствует о том, что работы уже ведутся давно и появление модели в 2023 году выглядит вполне правдоподобным. По мнению руководства компании, с 2025 году в Индии не останется на рынке новых скутеров с ДВС. Кроме того, в 2023 году Ola Electric планирует начать экспорт своей продукции в Европу, Австралию и страны юго-восточной Азии.