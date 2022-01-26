Ощадбанк снизил тарифы на эквайринг для бизнеса

С 1 февраля Ощадбанк вводит единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8% - как для действующих, так и для новых клиентов, сообщает Новое время.

Как заявили в госбанке, изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически.

"Мы предлагаем подключение POS-терминалов с программным РРО от ведущих разработчиков на рынке. Добавлен сервис фискализации в приложение ОщадPAY. Снижение тарифа на эквайринг — очередной шаг. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии безналичных платежей в Украине" , — заявил Антон Тютюн, член правления Ощадбанка.

Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, который является одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы операции без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке.

Ощад вместе с VISA в августе 2020 года запустил приложение для приема платежей в смартфоне ОщадPAY.

Эквайринговая сеть Ощадбанка составляет более 80 тыс. POS-терминалов, а количество партнеров — более 29,5 тыс.