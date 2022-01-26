Украина в четвертый раз обновила рекорд аграрного экспорта

Украина четвертый год подряд обновляет рекорд аграрного экспорта, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев.

"Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму 27,9 млрд долл., почти на 25% превысив рекордный показатель 2020 года в 22,4 млрд долл. Таким образом, наша страна четвертый год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта" , – отметил эксперт.

По его словам, по итогам 2021 года зафиксированы наибольшие в истории Украины объемы экспорта пшеницы – 20 млн 071 тыс. т, мяса птицы – 459 тыс. т, замороженных ягод и других фруктов – 76 тыс. т, макаронных изделий – 38 тыс. т.

Суммарный рост экспорта агропродукции произошел за счет увеличения объемов поставок в Азию, Европейский Союз и Африку, которое в прошлом году достигло своего наибольшего значения за период независимости Украины.

Азия в 2021 году была основным импортером украинских сельхозпродуктов.

"Стоимостные объемы отечественного экспорта в страны этого региона в прошлом году увеличились до 13,7 млрд долл. Это на 26% превысило рекордный показатель поставок в этот регион в 10,9 млрд долл. в 2020 году. В прошлом году доля азиатских стран составила почти половину - 49,1% – от всего украинского агроэкспорта" , - подчеркнул Пугачев.

Вместе с тем, объемы поставок аграрной продукции украинского производства в страны-члены ЕС, включая Великобританию, увеличились на 12% против рекордного показателя 2019 года в 7,5 млрд долл. и составили в прошлом году 8,4 млрд. долл.

"Объемы поставок в страны Африки в 2021 году также увеличились: с 2,9 млрд долл. в 2020 году до 3,7 млрд долл. (+28%)" , – отметил эксперт.

По его словам, поставки отечественного агропродовольствия в страны СНГ увеличились по сравнению с 2020 годом на 8% – до 1,4 млрд долларов.

Китай и дальше продолжает быть крупнейшим импортером украинской агропродукции.

"Если в 2019 году стоимостные объемы поставок отечественной сельхозпродукции в Поднебесную составили 1955 млн долл., то в 2020 году они почти удвоились (+82%) и составили 3554 млн долл., а в 2021 году выросли до 4286 млн долл." , – уточнил Пугачев.

Также основными потребителями отечественной сельхозпродукции стали: Индия (1 млрд 954 млн долл.), Нидерланды (1 млрд 767 млн ​​долл.), Египет (1 млрд 601 млн долл.), Турция (1 млрд 465 млн долл.), Испания (1 млрд 171 млн долл.), Польша (1 млрд 073 млн долл.), Германия (851 млн долл.), Индонезия (761 млн долл.), Италия (748 млн долл.).