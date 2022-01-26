Кабмин увеличил среди студентов лимит стипендиантов

Правительство внесло изменения в Порядок назначения стипендий украинским студентам. В этом году выплаты могут получить до 45% бюджетников дневной формы обучения, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют материалы сегодняшнего заседания правительства. В частности, в порядке назначения стипендий указано, что перед началом подведения итогов каждого семестра ученый (педагогический) совет с учетом ранее утвержденных расходов на стипендии определяет лимит стипендиатов, которые будут получать выплаты.

"Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) от фактического числа студентов дневной формы образования, обучающиеся по государственному (региональному) заказу" , — говорится в документе.

До изменений такой лимит устанавливался в диапазоне 35-40%.