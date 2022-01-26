В Украине создают Национальную лабораторию антидопингового контроля

Верховная Рада Украины приняла закон об антидопинговой деятельности в спорте (№5099), сообщает УНИАН.

За это решение проголосовали 303 народных депутата из 319, зарегистрированных в сессионном зале. Законом, в частности, устанавливается, что в Украине на национальном уровне антидопинговые правила разрабатываются и утверждаются Национальным антидопинговым центром и распространяются на спортивные федерации, их членов и других субъектов сферы физической культуры и спорта. Эти правила должны соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.

Национальной антидопинговой организацией в Украине является специализированное государственное учреждение - Национальный антидопинговый центр.

Финансирование его деятельности обеспечивается за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Национальный антидопинговый центр, в частности, разрабатывает и утверждает антидопинговые правила и осуществляет мероприятия по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность.

Также Центр организует работу и обеспечивает деятельность Наблюдательного совета Национального антидопингового центра, Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Комитета по терапевтическому использованию и Номинационного комитета.

Среди прочего, отмечается, что тестирования и расследования проводятся исключительно с целью противодействия применению и распространению допинга в спорте и получения доказательств соблюдения или несоблюдения спортсменом или вспомогательным персоналом спортсмена антидопингового законодательства и антидопинговых правил.

Факты нарушения антидопинговых правил, выявленные Национальным антидопинговым центром или другой антидопинговой организацией, рассматриваются Национальным антидопинговым центром или указанной антидопинговой организацией в соответствии с антидопинговыми правилами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу закона Украины "О внесении изменения в статью 52 Закона Украины "О физической культуре и спорте" относительно деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля".