Литва передаст ВСУ портативные тепловизоры

Правительство Литвы приняло решение передать украинским военным 24 портативных тепловизора. В настоящее время эти приборы находятся в Вооруженных силах страны, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Согласно информации литовских СМИ, решение о передаче тепловизоров предусмотрено в проекте постановления, подготовленном Министерством обороны Литвы. Остаточная стоимость 24 приборов составляет более 342 тысяч евро.

В постановлении правительство предусматривается, что передаваемые Вооруженным силам тепловизоры будут закреплены за Силами специальных операций и использоваться только для обеспечения безопасности украинских военных и структур ВСУ. Кроме того, приборы можно применять в мероприятиях по региональным и коллективным договорам и мероприятиях в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций.

При этом ВСУ и подчиненные им подразделения не имеют права изменять цель использования приборов или передавать их третьей стороне без предварительного письменного согласия Литвы.

Тепловизоры будут переданы Украине бесплатно. Также предусматривается, что расходы по их транспортировке покроют Вооруженные силы Литвы.