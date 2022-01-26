Чиновников – уволить, резервистам – приготовиться. Что принял Кабмин

Кабмин 26 января начался на мажорной ноте. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, у правительства достаточно ресурсов для поддержания стабильной макро-экономической ситуации в стране, несмотря на внешние угрозы, сообщает Страна UA.

Также все хорошо, по словам Шмыгаля, с отопительным сезоном. Запасы угля растут, государственные шахты увеличили добычу на 17%, плюс идет еще 10 кораблей с углем. То же самое по газу. По мнению премьер-министра, с ним тоже нет проблем. В подземных хранилищах – 11,5 млрд кубов, чего с учетом газа внутренней добычи вполне достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

На Кабмине с пространным докладом выступил министр обороны Алексей Резников. Он представил программу по системе национального сопротивления. Все подзаконные акты, по словам министра, уже есть, сейчас готовятся приказы Минобороны. Также в процессе подготовки – проект по увеличению денежного содержания бойцов.

Что еще принял Кабмин 26 января – далее в материале.

Украинской Венеции расширят границы

Кабмин одобрил проект постановления Рады об изменении границы города Вилково в Одесской области, который еще называют украинской Венецией.

Как указано в пояснительной записке, границы этого населенного пункта "требуют юридического закрепления в соответствии с потребностями" .

Интересно, что решение Одесского облсовета о новых границах Вилково было принято еще в 2016 году, но Кабмин больше пяти лет медлил с подачей соответствующего проекта в парламент.

Новым проектом землеустройства территория Вилково расширяется почти на 2,4 тысячи гектар – это в разы больше, чем нынешняя площадь этого города (около 440 гектар). Фактически, Вилково передают прилегающий массив и остров Кубанский площадью 51,3 гектара. Ожидается, что такая передача земель создаст благоприятные условия для развития города и увеличения поступлений от налога на землю и других налогов.

Представителям государства в госбанках закрутят гайки

Правительство согласовало законопроект, которым предусматривается внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности. Речь идет о новых требованиях к представителям государства в наблюдательных советах госбанков.

Пересмотреть критерии Украина обязалась перед международными кредиторами.

По новому проекту, представителем государства в набсовете госбанка не может быть претендент, который является или был в течение последних пяти лет руководителем этого банка или его подразделения, в течение трех лет работал в данном банке или получает (или получал в течение последних трех лет) от финучреждения доходы (больше 5% совокупного годового дохода лица за последний год).

Фактически этими поправками депутаты, в случае голосования за данный проект, уберут послабления в требованиях к представителям государства в госбанках, которые провели через сессионный зал только недавно – в июне прошлого года (более мягкие требования по срокам работы в данном банке и получению доходов от него). Как указано в пояснительной записке, новые критерии должны обеспечить более эффективное управление госбанками и повысить их инвестиционную привлекательность.

Сержанты без праздника

В Украине должен был появиться День сержанта Нацгвардии. На Кабмине хотели принять проект указа президента на этот счет. Но в последний момент его сняли на доработку. День сержанта планировалось отмечать 24 июля. Как указано в пояснительной записке, празднование новой даты на государственном уровне должно повысить престиж и привлекательность военной службы по контракту на должностях сержантского состава. Будет ли в итоге у сержантов свой день – теперь неясно.

Намек для резервистов

Еще один проект президентского указа, который одобрило правительство – о порядке учета и выдачи военных билетов. Собственно, в Украине подобный порядок давно есть. Но теперь в него вносят изменения. Из правок всего одно слово. В перечень лиц, личность которых удостоверяет военный билет, кроме действующих военнослужащих, добавили резервистов.

В пояснительной записке говорится, что текст просто привели в соответствие с заключительными пунктами закона по военному учету, принятого в прошлом году. Но на фоне слухов о вторжении и заявлений о массовом призыве украинцев на войну, если придется, такая поправка расценивается неоднозначно.

Тем более, что на этом же заседании Кабмин принял постановление о выплате разовой помощи военнослужащим, которые были призваны в рамках мобилизации на особенный период, и резервистам. Им при увольнении со службы обещают заплатить из расчета 4% месячного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного обеспечения. Сама сумма не меняется. Главная фишка в том, что к военнослужащим добавили еще и резервистов.

Аграриям изменили условия компенсаций за полив

Кабмин принял постановление о поддержке аграриев, которые используют технику отечественного производства и работают на мелиоративных землях.

Компенсации за орошение земель есть и сейчас. Но теперь решили объединить два в одном.

Если сейчас аграрии получают 19500 гривен на гектар угодий на орошение, то теперь будут получать такую же сумму, но уже при условии использования оросительной техники и насосов отечественного производства.

То же самое по капельному орошению. Сейчас платят 18750 на гектар вне зависимости от того, какой техникой пользуется хозяйство. В новой формулировке сумма не меняется, но добавляется фраза, что эти деньги – уже с учетом затрат на оборудования для капельного орошения и насосов отечественного производства.

Отдельно прописано, что господдержка предоставляется при условии закупки именно отечественной техники и оборудования.

Конкретный перечень техники, стоимость которой будет компенсироваться за счет бюджета, должно разработать Минэкономики.

Досье на госпредприятия

Правительство изменило порядок включения объектов в списки на приватизацию. Главное нововведение – расширили перечень данных, которые должны предоставляться по госпредприятиям, готовящимся на продажу.

Сейчас это копии устава предприятия, балансов и финансовых отчетов, выписки со счетов, решения суда по делу о банкротстве (если оно есть), выводы о целесообразности трансформации госпредприятия в акционерное общество и срокам сохранения профиля деятельности объекта.

По новым требованиям, понадобится также перечень недвижимости предприятия с указанием площади, правоустанавливающие документы на недвижимость и землю, перечень имущества, которое в любом случае не будет подлежать приватизации (скажем, общежития), данные по пакету акций, выписка со счета в ценных бумагах, перечень договоров аренды. Как отметил премьер, это нужно для ускорения приватизации.

Передел соцэконома

Стартовал передел соцэконома – денег на социально-экономическое развитие отдельных территорий, которые традиционно называют "хотелками депутатов". Как правило, эти средства появляются в бюджете под второе чтение – чтобы обеспечить сбор голосов в Раде. На этот год по данной статье в бюджет заложили 6 млрд гривен.

Кабмин принял постановление о создании комиссии для подготовки предложений по распределению субвенции на соц-эконом развитие в 2022 году.

Письма от государства

Государство будет по-новому переписываться с гражданами.

Кабмин принял постановление, которое прописывает, что результаты предоставления админуслуг (в том числе, отказ по заявке) будут пересылаться в рекомендованных письмах со значком "Административная услуга". Сообщение об их вручении могут высылаться на мобильный телефон (смс-сообщения), по электронной почте и пр. Интересно, что оплачивать рекомендованные письма будет "субъект обращения" при получении на почте, то есть, даже если в конверте – отказ, все равно придется платить.

Для поездов отменили европейские требования

Кабмин внес изменения в Технический регламент безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта и подвижного состава.

Случай беспрецедентный – из действующих регламентов вычеркнули пункты о том, что они регулируются рядом европейских директив по транспорту. Вместо этого появилась норма о соответствии "заданным требованиям" – тем, что установлены исключительно в конкретных регламентах.

Собственно, главное требование к транспорту теперь – способность обеспечивать движение, которое "отвечает необходимому качеству и зависит от технических, технологических, организационных, квалификационных условий" .

То есть, главное, чтобы поезда хоть как-то ехали. В пояснительной записке указано, что европейские директивы, которые были указаны в технических регламентах, уже обновились. Их имплементируют в отечественное законодательство в 2022 году. Ну а пока этого не произошло, решили оставить исключительно национальные требования, что, как указано в пояснительной записке, "позволит разблокировать процесс определения органов по оценке соответствия" . Впрочем, одной из причин может быть критическое состояние подвижного состава.

Райсоветы "оптимизируют"

В Украине намечаются новые сокращения чиновников. Кабмин принял новый порядок предоставления субвенций местным бюджетам на обеспечение отдельных трат райсоветов.

В бюджете-2022 на эти цели предусмотрено 154,4 млн гривен. Деньги разделят между 119 райсоветами.

Сама субвенция появилась после обращений райсоветов с жалобами на ограниченные финансовые ресурсы. В результате админреформы их доходы сильно упали. За 10 месяцев прошлого года 119 райсоветов получили меньше 70 млн гривен в общей сложности. В то же время, их затраты на финансирование защищенных расходных статей (прежде всего, зарплаты) составили около 566 млн – то есть, в 8,2 раза превысили доходы.

Минрегион в связи с этим уже рекомендовал райсоветам оптимизировать исполкомы - максимальное количество штатных сотрудников не должно превышать 8 человек.

Именно исходя из такого штата и сделали расчеты по субвенции. То есть, хочешь – не хочешь, райсоветам придется сокращать людей – ведь платить "лишним" будет попросту нечем.

Архив военной разведки

В Украине появится отраслевой государственный архив военной разведки. Постановление на этот счет принял Кабмин. Данное требование прописано в законе о разведке и прошлогоднем указе президента.

В частности, в статье 46 закона о разведке указано, что предусматривается постоянное хранение материальных носителей информации, в том числе, секретной, в отраслевом архиве соответствующего разведывательного органа.

В организационную структуру Минобороны включено архивное учреждение.

Минюст и Главное управление разведки Минобороны должны в трехмесячный срок утвердить положение об Отраслевом государственном архиве военной разведки.

Остановка бюджетного финансирования

Правительство внесло изменения в свое постановление, регламентирующее порядок остановки операций с бюджетными средствами. В частности, остановка операций и их возобновление теперь может оформляться в электронном виде. Также в случае уменьшения бюджетных ассигнований по определенным программам, получателей средств будут об этом предупреждать. Им дадут время на исправление нарушений бюджетного законодательства.

Как указано в пояснительной записке, это позволит усовершенствовать практическое применение мер воздействия на нарушителей бюджетного законодательства в виде остановки финансирования и уменьшения бюджетных ассигнований.

Белому хлебу не сложат цены

Кабмин со второй попытки не смог принять изменения к постановлению по ценам на социально значимые товары. Изменения планировались следующие: в перечень продуктов, цены на которые регулирует государство, должен был появиться пшеничный хлеб (сейчас – только черный хлеб и батон). Граничный уровень торговой наценки на пшеничный хлеб хотели ограничить 10%, а его производителям дать право на льготный газ.

По стипендиям изменили квоты

Кабмин изменил квоту на стипендии, которые, напомним, в этом году существенно повысили. Тогда же квоту срезали до 35-40% студентов дневной формы обучения.

Новым постановлением Кабмина квота на стипендии установлена на уровне от 40% до 45% студентов, то есть, количество получателей стипендий увеличили на 5%.

25 миллионов на зарплаты Минкульту, киностудию Довженко – Госкино

Минкульту перераспределили финансирование. По статье "Руководство и управление в сфере культуры и информполитики" добавили порядка 33,2 млн гривен (в том числе, около 25 млн на зарплаты), а по статьям охраны культурного наследия и руководства в сфере охраны культурного наследия финансирование урезали. Как указано в пояснительной записке, это связано с тем, что Государственная инспекция культурного наследия и Государственная служба охраны культурного наследия по факту так и не заработали, тогда как по Минкульту граничную численность работников увеличили на 358 человек.

Отдельным постановлением Кабмин передал Национальный центр Александра Довженко в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино (сейчас – в сфере управления Минкульта). Последнее должно в трехмесячный срок утвердить стратегический план развития предприятия и улучшения его финансовых показателей.